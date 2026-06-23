Польський уряд пояснив, чому Навроцького не буде на Конференції з відновлення України
Уряд Польщі відкинув претензії через неучасть президента у конференції щодо відбудови України
Речник польського уряду Адам Шлапка відкинув звинувачення щодо відсутності запрошення для президента Польщі Кароля Навроцького на Конференцію з відновлення України (URC 2026), назвавши дискусію навколо цього питання політично мотивованою. Про це він заявив в ефірі Polsat News, пише «Главком».
За словами Шлапки, критика з боку представників президентського табору є «грою», оскільки формат заходу передбачає участь урядових делегацій, а не глав держав.
«Можливо, пан Рафал Лешкевич не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він ставить це під сумнів, видно, що це гра», – сказав речник уряду.
Він наголосив, що міжнародні заходи можуть проводитися в різних форматах. Як приклад Шлапка навів зустрічі країн Балтії та Північної Європи, які раніше організовував президент Польщі без участі представників уряду.
Речник також нагадав, що Конференція з відновлення України є урядовою платформою. За його словами, під час аналогічних заходів у Німеччині та Італії президенти цих країн також не брали участі.
«Подібна конференція з питань відбудови проходила в Берліні, а раніше – у Римі. Там не було ані президента Німеччини, ані президента Італії», – зазначив Шлапка.
Водночас він заявив, що президентський палац не проявляв зацікавленості в підготовці до конференції.
«Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного», – підсумував речник польського уряду.
Нагадаємо, Конференція з відновлення України відбудеться цього тижня у Гданську. Захід запланований на 25-26 червня. Як писав «Главком», голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач повідомив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію.
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