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Польський уряд пояснив, чому Навроцького не буде на Конференції з відновлення України 

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Польський уряд пояснив, чому Навроцького не буде на Конференції з відновлення України 
Міжнародна конференція з відбудови України URC 2026 відбудеться у Гданську цього тижня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уряд Польщі відкинув претензії через неучасть президента у конференції щодо відбудови України

Речник польського уряду Адам Шлапка відкинув звинувачення щодо відсутності запрошення для президента Польщі Кароля Навроцького на Конференцію з відновлення України (URC 2026), назвавши дискусію навколо цього питання політично мотивованою. Про це він заявив в ефірі Polsat News, пише «Главком».

За словами Шлапки, критика з боку представників президентського табору є «грою», оскільки формат заходу передбачає участь урядових делегацій, а не глав держав.

Адам Шлапка здивований дискусію довкола того, що президент Польщі не отриав запрошення на Конференцію з відновлення України.
Адам Шлапка здивований дискусію довкола того, що президент Польщі не отриав запрошення на Конференцію з відновлення України.
Rafa³ Guz

«Можливо, пан Рафал Лешкевич не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він ставить це під сумнів, видно, що це гра», – сказав речник уряду.

Він наголосив, що міжнародні заходи можуть проводитися в різних форматах. Як приклад Шлапка навів зустрічі країн Балтії та Північної Європи, які раніше організовував президент Польщі без участі представників уряду.

Речник також нагадав, що Конференція з відновлення України є урядовою платформою. За його словами, під час аналогічних заходів у Німеччині та Італії президенти цих країн також не брали участі.

«Подібна конференція з питань відбудови проходила в Берліні, а раніше – у Римі. Там не було ані президента Німеччини, ані президента Італії», – зазначив Шлапка.

Водночас він заявив, що президентський палац не проявляв зацікавленості в підготовці до конференції.

«Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного», – підсумував речник польського уряду.

Нагадаємо, Конференція з відновлення України відбудеться цього тижня у Гданську. Захід запланований на 25-26 червня. Як писав «Главком», голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач повідомив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію.

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Теги: Польща міністр Україна президент запрошення Кароль Навроцький

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