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Заступник голови Сенату Польщі повертає Україні дві держнагороди

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Заступник голови Сенату Польщі повертає Україні дві держнагороди
Віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський поскаржився, що «найвищі органи влади України та значна частина її політичної еліти досі не наважилися однозначно засудити винуватців Волинської трагедії та масових вбивств громадян Польщі»
фото: Agencja Wyborcza.pl

Віцемаршалок відмовився від нагород, отриманих за авторство першої в історії Європейського Парламенту доповіді щодо членства України в ЄС

Заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди. Як інформує «Главком», про це йдеться в листі Камінського українському послу, яке опублікувало видання 300Polityka.  

«У зв'язку з діями та заявами президента України Володимира Зеленського, які зустріли підтримку всіх колишніх президентів України та переважної більшості української політичної еліти, я ухвалив рішення повернути дві державні нагороди України, якими мене було відзначено за діяльність на користь європейської інтеграції України», – йдеться в листі Камінського.

Віцемаршалок пояснив, що отримав нагороди за авторство першої в історії Європейського Парламенту доповіді щодо членства України в Європейському Союзі. Політик заявив, що Польща була для України адвокатом у Європі тоді, коли чимало європейських політиків ставилися до українських прагнень зі стриманістю.

«Ми підтримували Україну політично, дипломатично та економічно, послідовно дбаючи про її присутність у євроатлантичних та європейських структурах. Упродовж років ми свідомо обмежували історичні суперечки, визнаючи, що майбутнє польсько-українських відносин вимагає відповідальності та доброї волі. На жаль, сьогодні важко позбутися враження, що ця добра воля не зустріла належної взаємності», – вважає Камінський

Він також нагадав про допомогу Україні від Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Польща та Європа продемонстрували Україні солідарність безпрецедентного масштабу. Надання сотень мільярдів євро допомоги, військова, політична та гуманітарна підтримка, а також відкриття кордонів були виявом переконання, що Україна бореться за цінності, спільні для всього демократичного світу. Тим більшими є моє здивування та розчарування фактом, що після років такої величезної підтримки з боку Польщі та всієї Європи Україна досі не спромоглася на однозначне засудження винуватців Волинського злочину (так Камінський іменує Волинську трагедію – «Главком») та масових вбивств, вчинених ОУН і УПА проти громадян Республіки Польща. Важко зрозуміти, чому Україна досі знаходить національних героїв у середовищах, відповідальних за одну з найтрагічніших сторінок в історії польсько-українських відносин. Ще важче зрозуміти, чому у XXI столітті особи, пов'язані з цими злочинами, подекуди змальовуються як взірці патріотизму для наступних поколінь українців», – обурився заступник голови Сенату Польщі

Камінський заявив, що приймав українські нагороди як уособлення спільних цінностей між двома державами, однак тепер відмовляється їх зберігати, оскільки «найвищі органи влади України та значна частина її політичної еліти досі не наважилися однозначно засудити винуватців Волинської трагедії та масових вбивств громадян Польщі».

«Тому я повертаю присвоєні мені нагороди з проханням передати їх відповідним органам влади України. Це рішення я ухвалюю з глибоким жалем, але водночас із переконанням, що справжнє партнерство між народами може будуватися виключно на фундаменті правди, поваги до жертв та взаємної чесності», – підсумував віцемаршалок.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. Після цього низка українських експрезидентів та дипломатів оголосили про повернення польських відзнак. Згодом у канцелярії польського президента пояснили це рішення та заявили, що повернення нагород поштою стало додатковою образою для польської сторони.

Напередодні президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, глава канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через рішення повернути польські державні нагороди. 

Раніше у канцелярії президента Польщі вже коментували рішення про позбавлення Зеленського нагороди та пояснювали, чому орден Білого Орла досі залишається у деяких суперечливих історичних постатей та політиків. Там також заявляли, що повернення нагород поштою стало додатковою образою для польської сторони. Представники оточення Навроцького наголошували, що Польща продовжує підтримувати Україну, однак не погоджується з окремими рішеннями та заявами української влади у питаннях історичної політики.

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Теги: Польща Україна конфлікт

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