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Мобілізація: Рада направила законопроєкт на підпис Зеленському

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація: Рада направила законопроєкт на підпис Зеленському
Зеленський може невдовзі підписати законопроєкт про мобілізацію
фото: glavcom.ua

Закон набуде чинності. через місяць після підписання

Законопроєкт про мобілізацію №10449 був направлений на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
 Згідно з даними на сайті Ради, законопроєкт про мобілізацію вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Тепер же документ має підписати президент Володимир Зеленський. Після чого через місяць закон набуде чинності.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). 

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада законопроєкт мобілізація

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