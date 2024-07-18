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Посилення відключень світла: «Укренерго» повідомило причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Посилення відключень світла: «Укренерго» повідомило причину
Через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без світла 374 населені пункти
фото: glavcom.ua

Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах в низці областей буде чотири черги відключень світла

Сьогодні, 18 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби, проте у низці областей відключень світла значно побільшає. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначила пресслужба компанії, через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 буде застосовано чотири черги відключень в:

  • Києві;
  • Київській області,
  • Черкаській області,
  • Чернігівській області,
  • Житомирській області,
  • Харківській області,
  • Полтавській області,
  • Сумській області,
  • Запорізькій області,
  • Донецькій області,
  • Дніпропетровській області,
  • Кіровоградській області.

Натомість в інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00чотири черги, в інші години – три черги.

Зокрема, через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

Стан в енергосистемі України
Стан в енергосистемі України
фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, «Енергоатом» достроково приєднав до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.

Як повідомлялося, 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії у системі збільшився.

Читайте також: Графіки відключень світла на 18 липня: де і коли не буде електроенергії
Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

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