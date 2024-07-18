Посилення відключень світла: «Укренерго» повідомило причину
Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах в низці областей буде чотири черги відключень світла
Сьогодні, 18 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби, проте у низці областей відключень світла значно побільшає. Про це повідомляє «Укренерго».
Як зазначила пресслужба компанії, через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 буде застосовано чотири черги відключень в:
- Києві;
- Київській області,
- Черкаській області,
- Чернігівській області,
- Житомирській області,
- Харківській області,
- Полтавській області,
- Сумській області,
- Запорізькій області,
- Донецькій області,
- Дніпропетровській області,
- Кіровоградській області.
Натомість в інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.
Зокрема, через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.
Нагадаємо, «Енергоатом» достроково приєднав до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.
Як повідомлялося, 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії у системі збільшився.
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