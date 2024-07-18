Посилення відключень світла: «Укренерго» повідомило причину

Через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без світла 374 населені пункти

Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах в низці областей буде чотири черги відключень світла

Сьогодні, 18 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби, проте у низці областей відключень світла значно побільшає. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначила пресслужба компанії, через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 буде застосовано чотири черги відключень в:

Києві;

Київській області,

Черкаській області,

Чернігівській області,

Житомирській області,

Харківській області,

Полтавській області,

Сумській області,

Запорізькій області,

Донецькій області,

Дніпропетровській області,

Кіровоградській області.

Натомість в інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.

Зокрема, через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

Стан в енергосистемі України фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, «Енергоатом» достроково приєднав до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.

Як повідомлялося, 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії у системі збільшився.