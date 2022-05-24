Уряд звільнив голову «Укртранснафти»

Уже призначений наступний очільник

Уряд звільнив Миколу Гавриленка з посади гендиректора «Укртранснафти» та призначив на його місце Володимира Цепенду. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Цепенда до призначення працював начальником управління закупок «Укртрансгазу».

Микола Гавриленко з січня 2019 року у «Нафтогазі» очолював дивізіон «Нафта», що об’єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи.

Власником «Укртранснафти» є НАК «Нафтогаз».

Нещодавно уряд звільнив очільницю «Укргазвидобування».

Тим часом уряд призначив Вітренка керівником «Нафтогазу» ще на рік.

Нагадаємо, «Нафтогаз» підрахував свій прибуток за 2021 рік.

Раніше Київ нагадав «Газпрому», що буде, якщо він перестане качати газ Україною.

Глава «Нафтогазу» збирається виграти ще один арбітраж у росіян.

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