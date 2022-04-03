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    Події в Україні

    Уже 18 тисяч особового складу: Генштаб проінформував про втрати окупантів

    У Генштабі наголошують, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій - Уже 18 тисяч особового складу: Генштаб проінформував про втрати окупантів
    У Генштабі наголошують, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
    фото з відкритих джерел

    Також наші захисники знищили 644 танки та 1830 броньованих машин

    Генеральний штаб Збройних сил України поінформував про загальні бойові втрати противника у період із 24 лютого до 3 квітня. Вони орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 18000 осіб;
    • танків ‒ 644 од;
    • бойових броньованих машин ‒ 1830 од;
    • артилерійських систем – 325 од;
    • РСЗВ – 105 од;
    • засоби ППО – 54 од;
    • літаків – 143 од;
    • гелікоптерів – 134 од;
    • автомобільної техніки – 1249 од;
    • кораблі/катери – 7 од;
    • цистерн з ПММ – 76;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
    • Спеціальна техніка – 24;
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Нагадаємо, триває 39-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська РФ продовжують збройну агресію проти України.

    Як повідомлялося, батьки загиблих на війні в Україні російських окупантів почали отримувати листи, в яких повідомляють про те, що їхні сини загинули.

    Станом на 2 квітня втрати ворога становлять вже майже 18 тис. осіб.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Уже 18 тисяч особового складу: Генштаб проінформував про втрати окупантів