Уже 18 тисяч особового складу: Генштаб проінформував про втрати окупантів

У Генштабі наголошують, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Також наші захисники знищили 644 танки та 1830 броньованих машин

Генеральний штаб Збройних сил України поінформував про загальні бойові втрати противника у період із 24 лютого до 3 квітня. Вони орієнтовно склали:

особового складу – близько 18000 осіб;

танків ‒ 644 од;

бойових броньованих машин ‒ 1830 од;

артилерійських систем – 325 од;

РСЗВ – 105 од;

засоби ППО – 54 од;

літаків – 143 од;

гелікоптерів – 134 од;

автомобільної техніки – 1249 од;

кораблі/катери – 7 од;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;

Спеціальна техніка – 24;

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, триває 39-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська РФ продовжують збройну агресію проти України.

Як повідомлялося, батьки загиблих на війні в Україні російських окупантів почали отримувати листи, в яких повідомляють про те, що їхні сини загинули.

Станом на 2 квітня втрати ворога становлять вже майже 18 тис. осіб.

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