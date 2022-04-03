Уже 18 тисяч особового складу: Генштаб проінформував про втрати окупантів
Також наші захисники знищили 644 танки та 1830 броньованих машин
Генеральний штаб Збройних сил України поінформував про загальні бойові втрати противника у період із 24 лютого до 3 квітня. Вони орієнтовно склали:
- особового складу – близько 18000 осіб;
- танків ‒ 644 од;
- бойових броньованих машин ‒ 1830 од;
- артилерійських систем – 325 од;
- РСЗВ – 105 од;
- засоби ППО – 54 од;
- літаків – 143 од;
- гелікоптерів – 134 од;
- автомобільної техніки – 1249 од;
- кораблі/катери – 7 од;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
- Спеціальна техніка – 24;
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, триває 39-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська РФ продовжують збройну агресію проти України.
Як повідомлялося, батьки загиблих на війні в Україні російських окупантів почали отримувати листи, в яких повідомляють про те, що їхні сини загинули.
Станом на 2 квітня втрати ворога становлять вже майже 18 тис. осіб.