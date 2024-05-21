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Ворог атакував Харків: є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог атакував Харків: є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури
фото ілюстративне

Попередньо є одна постраждала людина

Уранці 21 травня в Харкові пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Харків був під обстрілом балістики. У місті зафіксовано влучання.

За словами мера міста, ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Одна людина постраждала.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Очевидці повідомили, що після вибухів у Харкові видніється пожежа.

У Харкові в результаті нічної ворожої атаки постраждали чотири людини. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В усіх постраждалих – гостра реакція на стрес. Допомогу було надано на місці.

«Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – розповів Ігор Терехов.

За словами мера міста, є попередня інформація про удар по одному з улюблених місць відпочинку містян.

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Теги: Харків вибух

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