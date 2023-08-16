Розвідка повідомила стратегію росіян на Куп’янському напрямку  

РФ усе ще намагається досягти завдання-мінімуму – вийти на адміністративні кордони Донецької області

Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати

Операції, які проводять російські війська на Куп’янському напрямку, не мають стратегічного військового характеру. Вони здійснюють лише локалізовані напади. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадима Скібіцького.

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«Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни», – розповів Скібіцький.

За словами представника ГУР, після півторарічної широкомасштабної агресії проти України РФ усе ще намагається досягти завдання-мінімуму – вийти на адміністративні кордони Донецької області.

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«Утім нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади», – зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, як повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована.

Зазначимо, російські окупанти використовують «м'ясні штурми», втім без успіху. Росіяни намагаються перехопити ініціативу наших воїнів й прорвати оборону.