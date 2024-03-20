У Криму окупанти виставили на аукціон пансіонат Коломойського «Лазурний берег»

Стартова ціна комплексу пансіонатів – 881 млн рублів

Російська окупаційна влада в Криму виставила захоплений українським бізнесменом Ігорем Коломойським комплекс пансіонатів «Лазурний берег» під Алуштою. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Стартова ціна нібито «націоналізованого», а насправді захопленого росіянами пансіонату виставлена на торги зі стартовою ціною в 881 мільйон рублів.

Аукціон нерухомості на анексованому півострові обіцяють провести у квітні.

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«До лота включено 52 об'єкти, всі з припискою про незавершене будівництво. На увагу заслуговують спальний корпус на 300 місць площею трохи менше ніж 4 тис. кв. м (з адміністративно-приймальним корпусом і клубом-їдальнею, басейном і літнім кінотеатром) і спортивно-оздоровчі споруди площею майже 1,6 тис. кв. м.», – ідеться в повідомленні тамтешніх ЗМІ.

За даними російських медіа, комплекс раніше пансіонат «Лазурний берег» належав українському бізнесменові Ігорю Коломойському. Росіяни спішно його «націоналізували» у 2014 році.

Нагадаємо, за період окупації півострова Крим зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини, 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу.

Як повідомлялося раніше, українські диверсійні рейди у Чорному морі – це підготовка до «серйозної операції» в тимчасово окупованому Криму. За словами Буданова, операції в Чорному морі – це перевірка «правильності тверджень про шляхи підходу та відходу звідти».

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Нагадаємо, 5 березня у Криму було знищено патрульний корвет Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов». У військовій розвідці заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри. Судно знищили дронами Magura V5.

Під час знищення російського патрульного корабля було поранено щонайменше 27 окупантів, безповоротні втрати загарбників – семеро моряків.