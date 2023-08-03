Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бавовна» в Бердянську: прилетіло в лігво окупантів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Бавовна» в Бердянську: прилетіло в лігво окупантів
Деталі «бавовни» невідомі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи в тимчасово окупованому Бердянську

В окупованому Бердянську «прилетіло» по загарбникам. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Є пряме влучення по місцях скупчення військових ЗС Росії. Недарма ми вчора гуляли у Бердянську», – йдеться у повідомленні.

Місцевими пабліками ширилася інформація про потужні вибухи в тимчасово окупованому місті.

«За межами міста між Азовським та Приморськом окупанти намагаються щось збити. Багато вибухів», – додають місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що мер нині окупованого Мелітополя Іван Федоров також повідомляє про вибухи біля Бердянська. За його словами, вибухи сталися між Приморськом та Азовським, що розташовані неподалік тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. 

«Спекотне літо для окупантів Азовського узбережжя у розпалі. Мешканці повідомляють про вибухи між Приморськом та Азовським неподалік Бердянська», – йдеться у повідомленні. 

Деталей «бавовни» міський голова Мелітополя не розповів. 

Нагадаємо, раніше в Бердянську знищили готель з військовим керівництвом окупантів. 

Теги: вибух окуповані території Запорізька область Бердянськ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Херсоні прогримів вибух
17 липня, 23:49
Москва була атакована двома дронами
«Бавовна» у Москві: пролунала серія вибухів у різних районах
24 липня, 05:00
До вибухів на газопроводах могла бути причетна легка яхта «Андромеда»
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
12 липня, 07:16
Пенсіонери змогу отримати призначені їм в Україні пенсії за кордоном
Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном
12 липня, 15:43
Окупанти атакували Хмельниччину
На Хмельниччині пролунав вибух
13 липня, 01:21
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви
ЗСУ тиснуть на ворога на трьох напрямках, Росія стягує резерви – Генштаб
13 липня, 08:59
Слідчі фіксують наслідки ракетного удару по Харкову
РФ завдала ракетного удару по Харкову: є жертва
16 липня, 22:15
Росіяни шукають докази співпраці вчителів з Силами оборони України
Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією
25 липня, 21:57
Галущенко нагадав, що Україна неодноразово попереджала світову спільноту про потенційні небезпеки, пов'язані із захопленням Росією ЗАЕС
Міненерго: реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті
26 липня, 08:55

Події в Україні

ЗСУ завдали нищівних втрат окупантам на Таврійському напрямку
ЗСУ завдали нищівних втрат окупантам на Таврійському напрямку
«Бавовна» в Бердянську: прилетіло в лігво окупантів
«Бавовна» в Бердянську: прилетіло в лігво окупантів
Британська розвідка назвала один із факторів, що уповільнив контрнаступ ЗСУ
Британська розвідка назвала один із факторів, що уповільнив контрнаступ ЗСУ
Обстріл Херсона та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Обстріл Херсона та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Окупанти почали відступати на півдні – NYT
Окупанти почали відступати на півдні – NYT
Окупанти обстріляли в Херсоні церкву, тролейбус і рятувальників: є поранені (фото)
Окупанти обстріляли в Херсоні церкву, тролейбус і рятувальників: є поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
31K
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
23K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
22K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
8964
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
6424
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту