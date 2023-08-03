«Бавовна» в Бердянську: прилетіло в лігво окупантів

Місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи в тимчасово окупованому Бердянську

В окупованому Бердянську «прилетіло» по загарбникам. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Є пряме влучення по місцях скупчення військових ЗС Росії. Недарма ми вчора гуляли у Бердянську», – йдеться у повідомленні.

Місцевими пабліками ширилася інформація про потужні вибухи в тимчасово окупованому місті.

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«За межами міста між Азовським та Приморськом окупанти намагаються щось збити. Багато вибухів», – додають місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що мер нині окупованого Мелітополя Іван Федоров також повідомляє про вибухи біля Бердянська. За його словами, вибухи сталися між Приморськом та Азовським, що розташовані неподалік тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

«Спекотне літо для окупантів Азовського узбережжя у розпалі. Мешканці повідомляють про вибухи між Приморськом та Азовським неподалік Бердянська», – йдеться у повідомленні.

Деталей «бавовни» міський голова Мелітополя не розповів.

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Нагадаємо, раніше в Бердянську знищили готель з військовим керівництвом окупантів.