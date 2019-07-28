В окупованому Донецьку місцевій владі не сподобався мітинг «за незалежність «ДНР»



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Мітингувальники принесли з собою прапори Росії та, так званої, «Новоросії» і виступали проти проти флешмобу #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса

Акцію розігнали повідомленням про мінування

В окупованому Донецьку декілька десятків людей влаштували акцію за незалежність, так званої, «ДНР» від України та проти місцевого флешмобу #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, учасники якого вимагають від президента Володимира Зеленського особливого статусу для Донбасу.

Про це повідомляють «Новости Донбасса».

Зазначається, що учасники акції зібрались 27 липня на площі Леніна в центрі Донецька.

«Вони принесли з собою прапори Росії та, так званої, «Новоросії». Люди виступили проти флешмобу #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, який на окупованих територіях запустили після виборів президента України», - пише видання.

Його учасники вимагають від Зеленського особливого статусу для Донбасу, тоді як мітингарі виступали за «незалежність «ДНР».

Декілька представників «МВС «ДНР» перевіряли телефони учасників акції, а силовики в цивільному намагалися змусити їх розійтися. У підсумку людей розігнали під приводом отриманого повідомлення про замінування, що не підтвердилося.

Нагадаємо, від початку доби 21 липня уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я. Відтоді бойовики декілька разів відкривали вогонь.