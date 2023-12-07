Росіяни побудували таємну вертолітну базу в Криму (фото)

На супутниковому знімку можна побачити 20 вертолітних майданчиків, деякі з них зайняті російськими гелікоптерами

Російські військові вирішили перемістити свої вертольоти з аеродрому Чаплинка в більш безпечні місця

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники побудували таємні вертолітні бази та пункти озброєння та заправки для них. Про це повідомив OSINT-аналітик Tatarigami у мікроблозі X (Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У листопаді, коли українські війська просунулися в напрямку Херсона, російські військові вирішили перемістити свої вертольоти з аеродрому Чаплинка в більш безпечні місця в глибині країни, в тому числі на огороджений пляжний курорт в Арабатській стрілці поблизу Криму», – пише він.

На супутниковому знімку можна побачити 20 вертолітних майданчиків, деякі з них зайняті російськими гелікоптерами типу Мі-24, Мі-8, Ка-52 і, можливо, Мі-28. Це територія пляжного курорту «Волна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначає, що у 2021 році цих майданчиків там не було, а це означає, що росіяни швидко створили тимчасову вертолітну базу. Крім того, курорти та готелі потенційно можуть слугувати житлом для пілотів.

«Евакуація і переміщення авіабази в Чаплинці, як уже згадувалося раніше, є прикладом необхідності Росії створювати нові приховані місця дислокації через занепокоєння щодо потенційних об'єктів нападу. З огляду на зростаючий діапазон українського озброєння, ця тенденція буде продовжуватися. Водночас слід визнати, що якість і частота заходів з приховування помітно покращилися порівняно з 2022 роком», – відзначив він.

Триває 652-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.