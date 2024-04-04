ООН засудила атаку дронів на Татарстан. Речник генсека прокоментував звинувачення

Раніше Дюжаррік стверджував, що ООН виступає проти атак по російському заводу, назвавши його «цивільною інфраструктурою»

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік відреагував на свою заяву про «припинення ударів по цивільній інфраструктурі РФ».

Так, коментуючи свої слова, він наголосив, що нібито «неправильно почув запитання від журналіста».

«Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів», – зазначив він на запит про коментар «Голосу Америки».

Як повідомлялося, речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік у межах брифінгу у відповідь на прохання російського пропагандиста прокоментувати «удар по Татарстану» засудив атаку безпілотників на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки.

Дюжаррік наголосив, що ООН виступає проти таких атак. «Ми виступаємо проти і закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру», – сказав тоді він.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані. Він вважає, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ.

Глава держави стверджує, що «Росія, окрім сили, нічого не розуміє» і що всі засудження щодо незаконної окупації українських територій, ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі України не призвели до зменшення російських атак.

Президент також додав, що, перш ніж «щось засуджувати або не засуджувати», представники міжнародних організацій мають приїхати в Харків, «щоб зрештою зрозуміти, як вижити без світла, без води».