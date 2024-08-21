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Зеленський обговорив із патріархом Варфоломієм заборону Московської церкви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський обговорив із патріархом Варфоломієм заборону Московської церкви
Зеленський запросив Вселенського патріарха відвідати Україну
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент наголосив, що держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами

Президент України Володимир Зеленський провів розмову вселенським патріархом Варфоломієм. Відповідний допис глава нашої держави опублікував у Telegram.

За словами Зеленського, під час розмови вони оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського патріархату.

«Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно», – написав Зеленський.

Президент також запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я в країні та сприяти відкритому діалогу між церквами.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

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Теги: Володимир Зеленський президент Вселенський патріарх Варфоломій Московська церква в Україні

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