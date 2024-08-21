Зеленський обговорив із патріархом Варфоломієм заборону Московської церкви
Президент наголосив, що держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами
Президент України Володимир Зеленський провів розмову вселенським патріархом Варфоломієм. Відповідний допис глава нашої держави опублікував у Telegram.
За словами Зеленського, під час розмови вони оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського патріархату.
«Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно», – написав Зеленський.
Президент також запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я в країні та сприяти відкритому діалогу між церквами.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».
Коментарі — 0