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У двох містах Росії зупинено роботу аеропортів: жителі фіксують в небі безпілотники

Катерина Іванова
glavcom.ua
У двох містах Росії зупинено роботу аеропортів: жителі фіксують в небі безпілотники
Тиждень тому аеропорт міста Казань вже зупиняв свою роботу
фото з відкритих джерел

На місцевих підприємствах відбувається евакуація працівників

Росавіація оголосила про чергове закриття неба над містами Казань та Нижньокамськ. Аеропорти не приймають та не випускають повітряні судна з 11:30, повідомляють російські медіа.

Таке рішення пояснюється забезпеченням безпеки польотів. «Усі причетні до повітряного процесу люди вживають необхідних заходів безпеки», – повідомила Росавіація.

Одночасно з цим місцеві жителі почали фіксувати в небі безпілотники, а на нафтопереробних підприємствах «Танеко» та «Таїф-НК» у Нижньокамську, за словами очевидців, лунає повітряна тривога.

Також триває евакуація працівників етиленового комплексу ЕП-600 «Нижньокамськнафтохіма».

Нагадаємо, безпілотники Служби безпеки України у ніч проти 19 травня поцілили по військовому аеродрому «Кущевська» та Слов’янському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили джерела «Главкома».

До слова, авіаційний завод  ім. Горбунова у Казані, який випускає та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, зранку 17 квітня атакували безпілотники Головного управління розвідки. Наразі дані про наслідки атаки відсутні, але сам факт удару дронів є важливим в символічному плані.

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Теги: завод евакуація тривога

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