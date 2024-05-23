У двох містах Росії зупинено роботу аеропортів: жителі фіксують в небі безпілотники

Тиждень тому аеропорт міста Казань вже зупиняв свою роботу

На місцевих підприємствах відбувається евакуація працівників

Росавіація оголосила про чергове закриття неба над містами Казань та Нижньокамськ. Аеропорти не приймають та не випускають повітряні судна з 11:30, повідомляють російські медіа.

Таке рішення пояснюється забезпеченням безпеки польотів. «Усі причетні до повітряного процесу люди вживають необхідних заходів безпеки», – повідомила Росавіація.

Одночасно з цим місцеві жителі почали фіксувати в небі безпілотники, а на нафтопереробних підприємствах «Танеко» та «Таїф-НК» у Нижньокамську, за словами очевидців, лунає повітряна тривога.

Також триває евакуація працівників етиленового комплексу ЕП-600 «Нижньокамськнафтохіма».

Нагадаємо, безпілотники Служби безпеки України у ніч проти 19 травня поцілили по військовому аеродрому «Кущевська» та Слов’янському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили джерела «Главкома».

До слова, авіаційний завод ім. Горбунова у Казані, який випускає та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, зранку 17 квітня атакували безпілотники Головного управління розвідки. Наразі дані про наслідки атаки відсутні, але сам факт удару дронів є важливим в символічному плані.