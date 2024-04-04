В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 19:36 в Україні оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

О 20:04 в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

До слова, триває 771-ша перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.