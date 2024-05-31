В Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 03:22 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з небезпекою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Триває 828 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках.