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В Україні оголошена повітряна тривога

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 03:22 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з небезпекою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена повітряна тривога фото 1
фото: alerts.in.ua

Триває 828 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. 

Теги: озброєння тривога

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