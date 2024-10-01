Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 15 хвилин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 15 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 13:14 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. О 13:31 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 15 хвилин фото 1

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 1 жовтня, завдали шістьох ударів по Запоріжжю. Як зазначив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.

Одна людина загинула, пʼятеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

До слова, окупанти вдарили по центру Херсона, загинуло шестеро цивільних, щонайменше 12 людей постраждали. 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка
Росія підняла в небо МіГ-31К та Ту-22М3
4 вересня, 06:08
Внаслідок артилерійського обстрілу Костянтинівки загинули троє чоловіків
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є загиблі (відео)
7 вересня, 11:56
На місці влучання працюєє ДСНС
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді
7 вересня, 23:28
На Полтавщині працюють сили ППО: деталі
На Полтавщині працюють сили ППО: деталі
12 вересня, 00:25
РФ в черговий раз атакує Україну безпілотниками
На Київщині сили ППО працювали по ворожих БпЛА
24 вересня, 02:32
Винищувач перетнув державний кордон України з території Білорусії
Білоруський винищувач порушив повітряний простір України
24 вересня, 15:12
Тривога в Києві
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
26 вересня, 07:23
Головні новини за ніч 26 вересня
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
26 вересня, 07:00
Тривога охоплювала більшість українських областей
Тривога в Києві та низці областей тривала пів години
27 вересня, 09:49

Події в Україні

Перевага російської армії в снарядах рекордно скоротилася: дані Міноборони
Перевага російської армії в снарядах рекордно скоротилася: дані Міноборони
В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 15 хвилин
В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 15 хвилин
Запеклі бої за Вовчанськ. Британська розвідка спрогнозувала успіх ЗСУ
Запеклі бої за Вовчанськ. Британська розвідка спрогнозувала успіх ЗСУ
Російські війська перебувають майже в центрі Вугледара
Російські війська перебувають майже в центрі Вугледара
Окупанти масовано вдарили по житлових кварталах та інфраструктурі Запоріжжя
Окупанти масовано вдарили по житлових кварталах та інфраструктурі Запоріжжя
Начальник Генштабу отримав почесну відзнаку від президента
Начальник Генштабу отримав почесну відзнаку від президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
55K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
35K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
29K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua