В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 15 хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 13:14 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. О 13:31 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 1 жовтня, завдали шістьох ударів по Запоріжжю. Як зазначив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.

Одна людина загинула, пʼятеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

До слова, окупанти вдарили по центру Херсона, загинуло шестеро цивільних, щонайменше 12 людей постраждали. 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.