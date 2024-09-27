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Тривога в Києві та низці областей тривала пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Тривога охоплювала більшість українських областей
ілюстрація: glavcom.ua

Військові попереджали про загрозу балістики

О 9:12 Україною почала ширитись повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

«Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», – йшлося в повідомленні.

Крім того, була загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошувалася повітряна тривога.

Мешканцям «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.

О 9:49 оголошено відбій тривоги в Україні, крім Сумської та Донецької областей.

Мапа тривога станом на 9:16 мала такий вигляд:

Тривога в Києві та низці областей тривала пів години фото 1

Нагадаємо, що сьогодні під ранок ворог масовано атакував безпілотниками Ізмаїл на Одещині. Загинули три людини, ще 11 – поранені.

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Теги: Київ Україна тривога ракетна атака

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