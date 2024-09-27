Тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Військові попереджали про загрозу балістики
О 9:12 Україною почала ширитись повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
«Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», – йшлося в повідомленні.
Крім того, була загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошувалася повітряна тривога.
Мешканцям «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.
О 9:49 оголошено відбій тривоги в Україні, крім Сумської та Донецької областей.
Мапа тривога станом на 9:16 мала такий вигляд:
Нагадаємо, що сьогодні під ранок ворог масовано атакував безпілотниками Ізмаїл на Одещині. Загинули три людини, ще 11 – поранені.
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