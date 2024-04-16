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У Києві була оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві була оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 16:33 у Києві була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Натомість о 16:50 в столиці оголосили про відбій небезпеки. Наразі повітряна тривога триває в низці областей України.

Зокрема, карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Києві була оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські загарбники ударили дронами-камікадзе по території України, метою окупантів залишаються енергооб'єкти.

Триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.

Теги: тривога

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