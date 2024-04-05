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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 16:32 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Згодом вона поширилася на всю Україну.

Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо вдень, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки по місту є постраждалі. Так, внаслідок російського обстрілу Запоріжжя пошкоджено цивільну інфраструктуру міста та є шестеро постраждалих.

Також під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Харкові. Місто перебуває під авіаударами з боку російських загарбників.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: тривога

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