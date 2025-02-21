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В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:38 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

До слова, глава польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів Conservative Political Action Conference у США збитий російський ударний дрон типу «Шахед».

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Теги: тривога

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