У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Громадянам слід пройти в укриття
В Україні станом на 04:06 була оголошена масштабна повітряна тривога.
Наразі у повітряному просторі України до 10 груп «шахедів», повідомляють Повітряні сили. Більшість – на Полтавщині та Черкащині!
Мапа тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, на Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА.
Згодом, о 03:22 стало відомо про повторні вибухи. Також вибухи прогриміли о 03:38.
Голова ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram: «Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА».
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