У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 04:06 була оголошена масштабна повітряна тривога.

Наразі у повітряному просторі України до 10 груп «шахедів», повідомляють Повітряні сили. Більшість – на Полтавщині та Черкащині!

Мапа тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, на Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА.

Згодом, о 03:22 стало відомо про повторні вибухи. Також вибухи прогриміли о 03:38.

Голова ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram: «Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА».