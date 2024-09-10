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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 04:06 була оголошена масштабна повітряна тривога

Наразі у повітряному просторі України до 10 груп «шахедів», повідомляють Повітряні сили. Більшість – на Полтавщині та Черкащині!

Мапа тривог має такий вигляд:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1
скриншот: alerts.in.ua

Нагадаємо, на Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА.

Згодом, о 03:22 стало відомо про повторні вибухи. Також вибухи прогриміли о 03:38.

Голова ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram: «Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА».

Теги: Telegram небезпека тривога

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