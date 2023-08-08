ЗСУ просуваються на двох напрямках, Кремль готується до заколоту. Головне за 8 серпня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках

ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках, Кремль готується до нового заколоту, розбір завалів у Покровську завершено. «Главком» зібрав у добірку новини 8 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках

Триває 531-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом доби ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Кремль готується до нового заколоту

Російська влада посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні. Британська розвідка зазначає, що 4 серпня 2023 року диктатор Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.

Розбір завалів у Покровську завершено

О 16:40 завершено аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку в Покровську на Донеччині, що був пошкоджений унаслідок обстрілу 7 серпня.

За попередньою інформацією, загинуло семеро осіб, в тому числі один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Підрозділами ДСНС було врятовано вісім людей.

СБУ затримала нардепа Гунька

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

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Екснардеп Демчак отримав підозру

Народному депутату VIII скликання (2014-2019 років) оголосили підозру через махінації на фондовій біржі. У «схемі» він отримав 20 млн грн незаконного прибутку.

За даними слідства, народний депутат України, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.