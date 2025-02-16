У деяких областях очікується невелекий сніг: погода на 16 лютого

16 лютого погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах

Сьогодні, 16 лютого, в Україні, крім півдня та південного сходу, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Температура вночі 9-14°, в Карпатах до 17° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Прогноз погоди на 16 лютого Укргідрометцентр

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.