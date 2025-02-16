Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У деяких областях очікується невелекий сніг: погода на 16 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У деяких областях очікується невелекий сніг: погода на 16 лютого
У Києві вдень місцями невеликий сніг
Фото: Суспільне

16 лютого погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах

Сьогодні, 16 лютого, в Україні, крім півдня та південного сходу, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Температура вночі 9-14°, в Карпатах до 17° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Прогноз погоди на 16 лютого
Прогноз погоди на 16 лютого
Укргідрометцентр

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За припущеннями істориків, у Європі дослухалися до прогнозів бабаків ще з часів Римської імперії
День бабака 2025: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
2 лютого, 06:30
Пішоходам патрульні порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях
Столицю огорнув густий туман. Патрульні дали дієві поради водіям та пішоходам
21 сiчня, 09:29
Після 27-го січня очікується невелике зниження температури
Чи повернуться у січні морози до України: прогноз синоптикині
22 сiчня, 07:56
Прогнозується зниження виробництва картоплі по всій Європі
Кліматолог назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління
28 сiчня, 14:42
Звіт ISW щодо війни в Україні 28 січня
ЗСУ відбили втрачені позиції під Торецьком – карти ISW
28 сiчня, 03:53
Прогноз погоди на 1 лютого
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
1 лютого, 06:00
Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг
У Києві почалася завірюха (фото)
3 лютого, 10:21
Прогноз погоди на 9 лютого
В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого
9 лютого, 06:00
Прогноз погоди на 10 лютого
Україна зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 10 лютого
10 лютого, 06:02

Суспільство

У деяких областях очікується невелекий сніг: погода на 16 лютого
У деяких областях очікується невелекий сніг: погода на 16 лютого
Кабмін пропонує заборонити кредиторам вибивати борги з ветеранів війні
Кабмін пропонує заборонити кредиторам вибивати борги з ветеранів війні
Доброволець із Техасу розповів, як медіа США висвітлюють війну в Україні
Доброволець із Техасу розповів, як медіа США висвітлюють війну в Україні
На окупованих територіях російські військові займатимуть адміністративні посади
На окупованих територіях російські військові займатимуть адміністративні посади
На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито
На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито
На Херсонщині рятувальники підняли з води тіла трьох дітей, які провалились під лід 13 лютого
На Херсонщині рятувальники підняли з води тіла трьох дітей, які провалились під лід 13 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025
38K
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
27K
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
26K
Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
16K
Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені

Новини

16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Вчора, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Вчора, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
14 лютого, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
14 лютого, 22:58

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua