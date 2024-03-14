В Україні викрито чотири схеми з нелегального продажу зброї

Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби ЗСУ

Серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва

Правоохоронці ліквідували чотири схеми з нелегального продажу російської зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл у трьох регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.

Зокрема, на Харківщині «на гарячому» затримано місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження.

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Зловмисник зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.

Під час огляду схованки виявлено:

декілька ящиків з тротилом та пластидом;

снайперську гвинтівку Драгунова;

боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу «Фагот»;

понад 13 тис. набоїв різного калібру.

«За даними слідства, виявлені зразки озброєння фігурант звозив до тайника з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків», – резюмували у відомстві.

Окрім того, під Києвом виявлено ще декілька прихованих арсеналів, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону.

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Перша схованка перебувала у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району. При огляді приміщення там виявлено російський БРДМ з великокаліберним кулеметом.

Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.

Як встановило розслідування, схрони виявили двоє мешканців, які потім вирішили продати знайдене озброєння криміналітету.

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Також на Дніпропетровщині затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

При цьому зловмисник не збирався обмежуватись продажем тільки одного кулемета. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено:

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два автомати АК-74;

чотири бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

«Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до семи років тюрми», – розповіли в СБУ.

Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них росіяни залишили під час втечі з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ.