Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Соратника Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині, отримав вирок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Соратника Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині, отримав вирок
Чоловіка СБУ затримала під час спецоперації на території Дніпропетровської області восени 2022 року
фото ілюстративне

Засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ

Соратнику ліквідованого екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви правоохоронці оголосили вирок. Чоловік шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Служби безпеки, зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого ліквідували наприкінці 2023 року в Росії.

«Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру», – йдеться в повідомленні.

Його затримали під час спецоперації на території області восени 2022 року.

«Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з Кивою. Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері», – зазначили в СБУ.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші.

Теги: СБУ Ілля Кива Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними СБУ, чоловік ремонтував військову техніку «кадирівців», які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів
СБУ викрила колаборанта, який облаштував «їдальню» для «кадирівців»
26 лютого, 14:56
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі
Подружжя агентів ФСБ готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів
26 лютого, 10:29
Росія завдала ударів по приватному сектору міста
Удар по Дніпру: влада показала фото наслідків
26 лютого, 01:20
На Донеччині пошкоджено 23 житлових будинків, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС
Одеса і Дніпро оговтуються від атаки, влучання у припортову інфраструктуру Херсона: ситуація в регіонах
23 лютого, 09:43
Зловмисник мав намір продати представникам іноземних спецслужб новітні розробки України
СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування
15 лютого, 10:22
Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Убивство заступника мера Нікополя: поліція затримала підозрюваного (фото)
12 лютого, 11:44
Серед затриманих – колишні посадовці ГУР Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ
Викрито агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України (фото)
6 лютого, 10:01
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
Ситуація в регіонах: потрощені будинки на Нікопольщині, поранені на Донеччині й Харківщині
4 лютого, 10:13
У 2022 Семенченко став начальником Департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ
31 сiчня, 20:07

Події в Україні

Росіяни заявили про окупацію села Бердичів під Авдіївкою: ЗСУ спростували
Росіяни заявили про окупацію села Бердичів під Авдіївкою: ЗСУ спростували
Бій за Красногорівку: Третя штурмова показала відео
Бій за Красногорівку: Третя штурмова показала відео
Соратника Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині, отримав вирок
Соратника Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині, отримав вирок
Пожежа на російському катері: розвідка повідомила про втрати росіян (відео)
Пожежа на російському катері: розвідка повідомила про втрати росіян (відео)
Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр
Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр
Сирський назвав ключові завдання ЗСУ на Авдіївському напрямку
Сирський назвав ключові завдання ЗСУ на Авдіївському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Блокада кордону. Литва звернулася до польських фермерів
29K
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів
12K
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії
9995
Франція може відправити війська до України? Прем'єр-міністр знайшов варіанти
9827
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
8470
Криза, яка чекає на українські міста. Що робити?

Новини

Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Сьогодні, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Сьогодні, 12:43
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua