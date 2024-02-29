Соратника Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині, отримав вирок

Чоловіка СБУ затримала під час спецоперації на території Дніпропетровської області восени 2022 року

Засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ

Соратнику ліквідованого екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви правоохоронці оголосили вирок. Чоловік шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними Служби безпеки, зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого ліквідували наприкінці 2023 року в Росії.

«Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру», – йдеться в повідомленні.

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Його затримали під час спецоперації на території області восени 2022 року.

«Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з Кивою. Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері», – зазначили в СБУ.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші.