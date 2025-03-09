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Україна може втратити сотні одиниць бронетехніки без запчастин зі США – Business Insider

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна може втратити сотні одиниць бронетехніки без запчастин зі США – Business Insider
Танк Abrams в Польщі, липень 2022
фото з відкритих джерел

Крім відсутності нових поставок військової техніки зі США, Україна може втратити боєздатність вже наявних засобів

Рішення президента США Дональда Трампа припинити потік військової допомоги Україні може стати серйозним ударом по арсеналу танків Abrams та інших бойових машин американського виробництва, що є на озброєнні у ЗСУ. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

У коментарі виданню Сергій Рахманін, член парламентського комітету України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що українські сили, які в Курській області, спираються на значну кількість американської бронетехніки. Це танки Abrams, БМП Bradley і бронетранспортери Stryker.

«Деякі пошкоджені, але залишаються в робочому стані. Однак ремонтувати їх важко, тому що США надали дуже мало запчастин. Тепер їх не буде взагалі», – каже нардеп.

«Це означає, що, поки у нас є техніка, ми можемо бути не в змозі використовувати її через обмеження технічного обслуговування. Мова йде не про нові поставки, а про підтримку існуючих засобів», – додав він.

Видання нагадує, що восени 2023 року США відправили в Україну 31 танк M1A1 Abrams. Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї кількості буде недостатньо, щоб змінити ситуацію на полі бою, що й сталося. «Абрамс» оснащений потужним газотурбінним двигуном і відомий тим, що потребує більшого обслуговування, ніж інші танки.

Крім того, адміністрація Байдена відправила до Києва понад 300 Bradley, понад 400 Stryker та сотні інших броньованих машин.

Ситуацію ускладнює той факт, що Україна також отримала німецькі танки Leopard 2 і британські танки Challenger 2, для кожного з яких потрібні свої запчастини.

Відсутність запчастин тільки збільшить ризик. За даними Oryx, відкритого сайту розвідки, який відстежує втрати обох сторін у війні, щонайменше 19 українських «Абрамсів» були пошкоджені або знищені. Проте підтвердити чи спростувати цю інформацію поки немає можливості.

Протягом більшої частини війни політика США була такою, що коли військова техніка, надана Америкою, зазнавала пошкоджень в Україні, її вивозили з країни на територію НАТО, наприклад у Польщу. Однак це загальмовувало процес.

Рахманін сказав, що США завжди дотримувалися жорсткої політики щодо дозволу ремонтувати свою військову техніку в Україні, що лише погіршиться під час правління Трампа.

«Це призводить до абсурдних ситуацій. Наприклад, ми можемо мати танк, який повністю готовий до роботи, за винятком невеликої відсутньої деталі. Ми не можемо виготовити її, оскільки у нас немає креслень і дозволу. Ми також не маємо необхідного досвіду для самостійного виробництва таких компонентів. В результаті танк простоює на стоянці, а ми місяцями чекаємо отримання запчастини», – каже Рахманін.

Він сказав, що США можуть дозволити європейським країнам купувати та надсилати запчастини в Україну, але незрозуміло, чи буде це дозволено. Якщо ні, Києву доведеться канібалізувати більше обладнання, знімаючи деталі з одного транспортного засобу, щоб інший міг працювати.

Раніше повідомлялося, що США заморозили технічну підтримку F-16 для України. 

Нагадаємо, рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні.

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Теги: політика військова техніка Володимир Зеленський Україна президент танки втрати Сергій Рахманін обмеження

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