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В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

О 17:16 по України почалися відбої повітряної тривоги.

Станом на 16:44 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ не виключили ймовірності масової атаки по Україні з боку РФ найближчим часом на тлі посилення допомоги від союзників. Обстріл може відбутися навіть ще до надходження допомоги.

До слова, триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: тривога

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