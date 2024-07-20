В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики

На гарячу лінію можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю

Консультації з енергетичних питань можна отримати безкоштовно і цілодобово

У суботу, 20 липня, розпочала роботу спеціальна гаряча лінія щодо питань енергозабезпечення, на яку можуть звернутися громадяни і бізнес. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

На гарячу лінію 15-49 під назвою «Струм» можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

Звернувшись на цю телефонну лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

Консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, метою запровадження урядової телефонної лінії «Струм» є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання.

Нагадаємо, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.