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Брак мін не є критичним для Сил оборони – нардеп Веніславський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Брак мін не є критичним для Сил оборони – нардеп Веніславський
Браковані міни було вилучено у підрозділів Збройних сил України, їх замінять імпортними аналогами
фото з відкритих джерел

За словами Веніславського, виробники за власний кошт виготовлять нові боєприпаси, які пройдуть «жорсткіший контроль»

Брак мінометних мін калібру 120-мм не є критичним для Сил оборони. Усю партію бракованих мін, які потрапили в різні підрозділи Збройних сил України, вже повернули на склади виробників. Про це заявив народний депутат, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода».

Як зазначив нардеп, виробники за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси, які пройдуть «жорсткіший контроль».

«Підприємство-виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми і постачає замість тих мін, які мають такі дефекти, повністю нову партію мін. Вони проходитимуть жорсткіший контроль – саме ця партія і від цього виробника – для того, щоб уникнути будь-яких проблем у майбутньому», – розповів депутат.

За словами Веніславського, дефект був виявлений через зміну погодних умов. Надалі військова прийомка, відповідальна за якість боєприпасів, зброї та техніки, що отримують Збройні сили України, працюватиме так, щоб не допустити повторення проблем.

«Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з’ясувати, що є певні проблеми. Цей брак не є критичним для сектору безпеки і оборони. Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання – вони мають достатньо далекоглядні наслідки. Тому це з’ясовується, і, я думаю, в майбутньому Міністерство стратегічних галузей промисловості, військова прийомка працюватимуть так, щоб не допустити такого браку. Хоча треба розуміти, що будь-які види боєприпасів, військового обладнання проходять військову прийомку», – заявив Веніславський.

Як каже голова підкомітету комітету Верховної Ради, правоохоронні органи розбиратимуться чому військова прийомка не виявила проблему з мінами.

Нагадаємо, Міністерство оборони України третій тиждень займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Наразі відомство призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання. Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Раніше у соцмережах почали з'являтися повідомлення про брак 120-міліметрових мін. Так, нардеп Олексій Гончаренко звинуватив у проблемі міністра оборони Рустема Умєрова та зареєстрував у Раді проєкт постанови про його звільнення.

До слова, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

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Теги: міни зброя Федір Веніславський депутат армія озброєння

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