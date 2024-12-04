Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби країна-агресорка РФ завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти вчора активно атакували на Времівському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку

Російські окупанти шість разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. За попередніми підрахунками, вчора агресор втратив 58 військовослужбовців вбитими та пораненими та два автомобілі знищеними, також українські воїни знищили сім БпЛА та пошкодили танк, дві артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки ворога.

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На Куп’янському напрямку

Шістнадцять разів ворог атакував наші позиції. Поблизу Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили десять штурмів. Тривають шість боєзіткнень.

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На Лиманському напрямку

Протягом доби російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

мапа: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Ворожа авіація завдала удару по Костянтинівці.

мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

У Торецьку та Неліпівці противник три рази намагався покращити своє положення, атаки відбиті Силами оборони.

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На Покровському напрямку

Упродовж доби агресор 44 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Шість боєзіткнень досі триває. За попередніми підрахунками, вчора окупанти на Покровському напрямку втратили 395 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили сім бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, три мотоцикли та одиницю автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень бойовій броньованій машині, артсистемі та ворожому танку.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

За добу зафіксовано 38 ворожих атак. Чотири з них продовжуються. В основному бої тривають у районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки.

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На Времівському напрямку

Двадцять три рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. Шість боєзіткнень продовжуються.

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На Оріхівському напрямку

Ворог провів чотири атаки в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки, всі атаки відбиті нашими захисниками.

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На Придніпровському напрямку

П’ять разів безрезультатно ворог намагався атакувати позиції українських захисників.

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На Курщині

Сили оборони України продовжують ведення курської операції. Наші війська відбили 20 атак противника, ще шість бойових зіткнень триває.

Минулої доби за ефективну бойову роботу відзначено воїнів 42-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.