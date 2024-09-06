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Ухилянти намагалися втекти до Білорусі через заміновану місцевість (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ухилянти намагалися втекти до Білорусі через заміновану місцевість (відео)
Прикордонники застерегли потенційних порушників від подібних дій
фото: ДПСУ

ДПСУ: Порушники ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі

Група чоловіків планувала незаконно перетнути кордон з Білоруссю через заміновану місцевість. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонники заявляють, що запобігли порушенню та зберегли життя людей, але затримані все ж нестимуть відповідальність.

«Вкотре застерігаємо потенційних порушників від подібних дій. Адже організаторам таких «подорожей» не важлива безпека своїх «клієнтів», – закликали в ДПСУ.

Ухилянтів передадуть працівникам ТЦК, додали в прикордонній службі.

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали 38-річного організатора «зеленого коридору» до Молдови.  За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. 

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

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Теги: відео безпека кордон

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