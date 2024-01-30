В Україні з'явилась ще одна бригада «Гвардії наступу»

Новостворений загін отримав назву «Помста»

«Гвардії наступу» поповнилась ще однією бригадою – «Помста». Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що загін сформовано на базі легендарного Луганського прикордонного загону Держприкордонслужби України. Він отримав назву «Помста» і входить до бригад «Гвардії наступу».

З весни 2014 року воїни загону на чолі зі своїм командиром, нинішнім головою служби Сергієм Дейнеком давали достойну відсіч російським загарбникам. Саме цей загін найдовше з усіх силових структур тримав оборону в Луганську. На початку літа 2014 року проросійські бойовики кілька днів штурмували розташування управління частини, ведучи вогонь з будинків мирних мешканців обласного центру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лише від початку повномасштабного вторгнення 5 військовослужбовців прикордонного загону удостоєні почесного звання Героя України з нагородженням орденом «Золота Зірка», 4 з них – посмертно.

«Нині Луганський прикордонний загін реформовано у бригаду «Гвардії наступу» із символічною назвою «Помста». І в цьому є конкретний символізм, адже, як зазначив голова ДПСУ, загарбники зможуть це відчути на собі і за кожного побратима, від першого загиблого в ніч на 24 лютого 2022 року прикордонника – майстер-сержанта Денис Ткач, який загинув під час бою з диверсійно-розвідувальною групою на відділі прикордонної служби «Мілове», до всіх загиблих у цій війні, буде конкретна помста», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що бойові можливості цього підрозділу зараз значно нарощені, є відповідні засоби – броньована техніка, спецавтомобілі, зенітні, артилерійські та протитанкові засоби, системи аеророзвідки та ударні БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, сучасні ПЗРК, снайперське озброєння тощо. Водночас військовослужбовці Луганського загону пройшли численні навчання і злагодження, як в Україні, так і за кордоном: Великій Британії, Іспанії, Німеччині та інших країнах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Настане час, коли ми виженемо ворога з нашої землі. «Відроджені перемогти» – це гасло нашої «ПОМСТИ», – зазначив командир Луганського прикордонного загону полковник Олександр Осипець.

Нагадаємо, у Харківській області прикордонники бригади «Гвардії наступу» «Сталевий кордон» знищили комплекс спостереження «Муром-М» російських загарбників.