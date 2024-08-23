Варфоломій дасть «томос» Московській церкві в Україні? Учасник переговорів з Вселенським патріархом повідомив деталі

Вселенський Патріарх не збирається брати «пташенят Кирила» під своє крило

Вселенський патріарх Варфоломій особисто заперечив можливість надання екзархату Константинополя Українській православній церкві, що діє в Україні під брендом УПЦ МП. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України Євстратій (Зоря).

За його словами, розгляд таких планів Варфоломій заперечив під час зустрічі з митрополитом ПЦУ Епіфанієм в резиденції на Фанарі. На цих переговорах був присутній також сам Зоря.

«На зустрічі у Константинополі ми торкнулися цього питання, бо воно стало часто вкидатися на рівні чуток у пресі, – каже Євстратій (Зоря). – Патріарх сказав чітко, прямо і однозначно: це є «фейк-ньюз». Такий от він вжив англійський вираз. У нього реально була на це реакція, як на нісенітницю».

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі «Главкому» заявляв, що розмовами про перехід УПЦ МП «під крило Константинополя» адепти Російської церкви в Україні намагалися зірвати прийняття багатостраждального законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій з центром у державі-агресорі. Він був проголосований у цілому 20 серпня після дискусій, що тривали більше ніж півтора року.

Зокрема, відомо, що можливість надання УПЦ МП екзархату Константинополя підіймав на Погоджувальній раді голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Наразі в Україні перебуває делегація Вселенського патріархату у складі митрополита Української Православної Церкви Канади, архієпископа Вінніпезького Іларіона, митрополита Пісідійського Іова та патріаршого диякона Єпіфанія (Камʼяновича). Вона зустрічалася з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та головою УПЦ МП Онуфрієм.