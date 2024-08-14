Заборона УПЦ МП. Нардеп попереджає: лобісти Московської церкви вигадали новий фейк

Микита Потураєв вважає, що розмовами про перехід УПЦ МП «під крило Константинополя» адепти Російської церкви в Україні зривають прийняття багатостраждального законопроєкту №8371

Чутки про те, що Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП, отримає у найближчому майбутньому екзархат Вселенського патріархату Константинополя, розповсюджують лобісти «московських попів». Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі «Главкому».

На його думку, мета таких розмов – відкласти розгляд законопроєкту №8371 щодо заборони церков, пов’язаних з духовним центром у Москві. Цей проєкт стоїть першим у порядку денному наступного пленарного тижня.

«Фахівці пояснюють, що такий екзархат – абсолютно висмоктана з пальця брехня, – пояснює Потураєв. – Коли зайшла розмова про Томос для новоствореної Православної церкви України, то РПЦ розірвала канонічні стосунки з Фанаром і синхронно це зробила УПЦ (МП). Більше того, на Соборі УПЦ (МП) в травні 2022 року, вже після початку великої війни, це рішення про розрив стосунків було ще раз підтверджено. То як тепер вони можуть просити у Фанара екзархат, якщо вони не знаходяться з ним у стосунках?»

Потураєв також зауважує, що Томос надається церкві, народу і державі – тобто має бути триєдине звернення. «Тому коли надавався Томос ПЦУ, збиралися підписи президента, міністрів, депутатів, священників, – нагадує нардеп. – І серед священників, які ставили підписи, були і представники УПЦ КП, і Української автокефальної церкви, і навіть від УПЦ МП. Все це було відвезено на Фанар, і у відповідь на таке звернення було надано Томос. А де все це зараз?».

Окрім того, екзархат Вселенського патріарха в Україні вже існує в Андріївській церкві. Його очолює єпископ Команський Михаїл (Аніщенко).

Голова парламентського комітету робить висновок, що всі розмови про «квазі-Томос» для УПЦ МП розпускаються для того, аби відтягнути прийняття законопроєкту №8371, або відтермінувати його вступ у дію на рік. «За цей час, начебто, хтось кудись перейде. Хто і куди? Немає ж ні реального напрямку, ні справжнього бажання. На жаль, ці фейкові ідеї продовжують обговорюватися без участі членів комітету і на Погоджувальній раді. Та й з інших джерел, наскільки ми знаємо, цю історію останнім часом підживлювали. Але ще раз наголошую – це провокація, яка розрахована на людей, зокрема – політиків, які просто не так глибоко обізнані у цих специфічних питаннях».

Нагадаємо, у березні Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. Йдеться про проєкт закону №8371. В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність».

Нагадаємо, що 23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

До слова, Московська церква в Україні досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.