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    Політика

    Вибух у Херсоні. Стало відомо про стан здоров’я колаборанта Соболєва

    З часу окупації Херсону Соболєв сприяє підривній діяльності представників Росії на території Північної виправної колонії №90 - Вибух у Херсоні. Стало відомо про стан здоров’я колаборанта Соболєва
    З часу окупації Херсону Соболєв сприяє підривній діяльності представників Росії на території Північної виправної колонії №90
    фото з відкритих джерел

    Начальник 90 колонії разом зі своїм водієм лежать у херсонській лікарні імені Лучанського

    Начальник державної установи «Північна виправна колонія №90» (Херсон) Євген Соболєв, який перейшов на бік окупантів, після вибуху автомобіля потрапив до херсонської лікарні імені Лучанського. Про повідомляє «Главком» з посиланням на поінформоване джерело.

    Стан здоров’я колаборанта медики оцінюють як стабільний. У Соболєва осколковий перелом правої гомілки, перелом малогомілкової кістки лівої гомілки, поранення м’яких тканин гомілки та області лівого тазостегнового суглоба. На його нозі зафіксовано апарат Ілізарова.

    Водій Соболєва також лежить у цій лікарні, у нього осколкове поранення сідниці. Медики готуються перевести його на амбулаторне лікування.

    Нагадаємо, що в Україні триває 119-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 18 червня в тимчасово окупованому Херсона вибухнула автівка на проспекті Адмірала Сенявіна. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль. У сусідніх будинках повилітали вікна, також пошкоджені зовнішні конструкції будівель та дерева.

    Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль (фото: «Суспільне Херсон»)

    Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль (фото: «Суспільне Херсон»)

    Тоді ж про факт поранення колаборанта Євгена Соболєва підтвердили російські ЗМІ.

    Херсонська обласна прокуратура 5 травня повідомила про підозру у державній зраді начальнику державної установи «Північна виправна колонія №90» (Херсон) Євгену Соболєву.

    Раніше голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав мешканців Херсонщини виїхати з області, що «полегшить роботу Збройним силам України» під час звільнення територій.

    Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

    Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна Херсон колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Вибух у Херсоні. Стало відомо про стан здоров’я колаборанта Соболєва