Вибух у Піщанці на Дніпропетровщині: проведено евакуацію, є загибла

Через вибух три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені

Сьогодні, 25 серпня, у Піщанці на Дніпропетровщині пролунав вибух. Місцева влада не оголосила причину, однак називає це воєнним злочином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Працюю у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину. Провів нараду з правоохоронцями, рятувальниками, представниками місцевої влади та профільних служб. Заслухав доповіді. Поставив першочергові задачі», – наголосив Ганжа.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, наразі відомо про одну загиблу через вибух, ще 11 людей поранені. «Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали», – додав він.

Ганжа підкреслив, що доручив місцевій владі організувати ліквідацію наслідків, правоохоронцям – забезпечити порядок, охорону вцілілого майна та документування воєнного злочину.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від людей про пошкоджене майно. Доступ до небезпечної території обмежений. На місці – слідчі, криміналісти та всі необхідні служби. Усі мають чіткі задачі. Працюємо, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації та допомогти людям», – зауважив очільник ОВА.

Водночас поліція Дніпропетровської області у зв’язку з проведенням евакуації населення з небезпечної зони попросила мешканців зберігати спокій та чітко виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників.

Під час евакуації:

не наближайтеся до небезпечної території;

не перешкоджайте роботі екстрених служб;

допоможіть дітям, людям похилого віку та маломобільним громадянам;

візьміть із собою документи, необхідні ліки та речі першої потреби.

«Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби. Поруч із Піщанською селищною радою розгорнуто мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та пункт надання медичної допомоги. Поліцейські надають допомогу постраждалим, забезпечують правопорядок та приймають звернення громадян щодо пошкодження майна. Просимо стежити за офіційними повідомленнями, не поширювати неперевірену інформацію та не наближатися до місця роботи екстрених служб», – підсумували поліцейські.

До слова, у Кривому Розі на Дніпропетровщині надзвичайники повністю завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в торговельний центр.