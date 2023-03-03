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У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці, які нібито їхали зачищати українську ДРГ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці, які нібито їхали зачищати українську ДРГ
фото з відкритих джерел

Напередодні інциденту окупанти заявляли про українських диверсантів, які нібито проникли в область

Під час так звано зачистки території РФ поблизу села Сушани Брянської області на міні підірвалася машина Росгвардії. Про це повідомив депутат Держдуми Олександр Хінштейн.

«Четверо росгвардійців: троє співробітників Брянського СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) і вибухотехнік ВМОП отримали легкі осколкові поранення, їх життю і здоров'ю ніщо не загрожує», – написав він.

Одна з мін, знайдена в Брянській області РФ 2 березня 2023 року (за повідомленням російської сторони)
Одна з мін, знайдена в Брянській області РФ 2 березня 2023 року (за повідомленням російської сторони)
фото: Telegram/Александр Хинштейн

Хіштейн стверджує, що сили Росгвардії були задіяні після надходження першої інформації про так званий теракт. Вони нібито провели зачистку села Любечани та взяли участь у розмінуванні території села Сушани.

Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус». 

Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.

Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в РФ розгортається рух антифашистів-ополченців.

Читайте також: Російська провокація в Брянській області. Путін готує нову мобілізацію?
Теги: окупанти провокація росія

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