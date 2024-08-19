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На понтонному мосту через Сейм у Курській області спалахнула пожежа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На понтонному мосту через Сейм у Курській області спалахнула пожежа
Армія РФ почала споруджувати ці переправи після українських ударів по мостах у цьому районі
фото з відкритих джерел

На одному з понтонних мостів через річку Сейм у Курській області спалахнула пожежа

На одній з понтонних переправ, побудованих російськими військами через річку Сейм у Курській області, сталася пожежа. Про це повідомив OSINT-аналітик Олівер Александр, посилаючись на супутникові дані.

За його інформацією, пожежа виникла на переправі на схід від села Зване. Раніше Радіо Свобода публікувало знімки двох таких переправ, споруджених після українських ударів по мостах у цьому районі.

На понтонному мосту через Сейм у Курській області спалахнула пожежа фото 1

«Це було швидко. FIRMS виявила пожежу просто там, де був побудований новий понтонний міст», – йдеться в повідомленні.

На понтонному мосту через Сейм у Курській області спалахнула пожежа фото 2

За даними аналітика, пожежа спалахнула на переправі військ РФ через річку Сейм у Курській області на схід від села Зване. Ці переправи, ймовірно, призначені для забезпечення шляхів відступу російським військам у разі успішного українського наступу.

Армія РФ почала споруджувати ці переправи після українських ударів по мостах у цьому районі. Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного розвитку українського наступу.

До слова, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.

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Теги: пожежа Курщина

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