Путін намагається спровокувати Захід на вимушене стримування – ISW

Путін пообіцяв вжити «дзеркальних заходів» і вивести Росію з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

Російський диктатор Володимир Путін продовжує шантажувати Європу ядерною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати тактику «ядерного брязкання шаблею» для стримування Заходу та впливу на ухвалення рішень у його країнах. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

«Путін помилково намагається представити розгортання Росією заборонених Договором про РСМД ракет, ймовірно, як частину його постійних зусиль, спрямованих на використання ядерного брязкання шаблями, щоб підштовхнути Захід до вимушеного стримування», – йдеться у звіті.

У звіті зазначається, що Путін, під час військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, висловив занепокоєння щодо можливого розміщення американських ракетних систем великої дальності в Німеччині з 2026 року. Він попередив, що такі системи можуть скоротити час польоту до російських промислових і оборонних об'єктів до 10 хвилин. У відповідь Путін пообіцяв вжити «дзеркальних заходів» і вивести Росію з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Нагадаємо, у червні диктатор Володимир Путін уперше з 2000 року відвідав КНДР. У ході візиту сторони підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке передбачає, що Росія та КНДР негайно нададуть одна одній допомогу, якщо одна зі сторін зазнає нападу та опиниться у стані війни.

До слова, Сполучені Штати стежать за розвитком взаємодії між Росією та Північною Кореєю, зокрема в контексті надання Пхеньяном військової допомоги Росії в її агресії проти України. За його словами, це викликає занепокоєння з огляду на те, що «Північна Корея фактично сприяє продовженню російської незаконної окупації України шляхом матеріальної та моральної підтримки РФ».