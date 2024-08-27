У низці областей скасовано екстрені відключення світла

Тепер застосовуються графікі стабілізаційних відключень

Екстрені відключення світла скасовані у Києві та низці областей. Про це повідомляє ДТЕК.

Йдеться про Київщину, Дніпропетровщину, Одещину та Донеччину.

«За командою Укренерго переходимо до графіків стабілізаційних відключень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях було запроваджено екстрені відключення світла. Відповідне розпорядження «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі.

Завтра, 28 серпня, упродовж усієї доби застосовуватимуться по дві черги у графіках погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Як повідомлялося, Російська Федерація вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.