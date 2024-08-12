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Чи буде референдум із територіальних питань, про який натякнув Зеленський? Відповідь ЦВК

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Чи буде референдум із територіальних питань, про який натякнув Зеленський? Відповідь ЦВК
Конституція передбачає: питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Такий референдум призначається Верховною Радою
фото: УНІАН

Центрвиборчком наголосив: під час воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських референдумів

Центральна виборча комісія запевнила, що наразі не здійснюється жодних дій, пов’язаних із можливою підготовкою організації всеукраїнського референдуму щодо зміни території України. Таку відповідь на запит «Главкома» надав член ЦВК Павло Любченко.

Любченко наголосив: згідно зі статею 73 Конституції, питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Такий референдум призначається Верховною Радою.

«На сьогодні постанова Верховної Ради про призначення всеукраїнського референдуму щодо зміни території України до Центральної виборчої комісії не надходила», – заявив член ЦВК.

Чи буде референдум із територіальних питань, про який натякнув Зеленський? Відповідь ЦВК фото 1
Чи буде референдум із територіальних питань, про який натякнув Зеленський? Відповідь ЦВК фото 2
Чи буде референдум із територіальних питань, про який натякнув Зеленський? Відповідь ЦВК фото 3

Також Павло Любченко запевнив, що Центральна виборча комісія не проводила фінансових розрахунків, необхідних для запуску референдуму. Більше того уповноважені органи центральної влади не зверталися до ЦВК із відповідними бюджетними запитами.

Окремо член Центрвиборчкому зауважив, що під час воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських референдумів.

Нагадаємо, що на початку серпня 2024 року президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким ЗМІ заявив, що вважає проведення в державі референдуму з питань територіальних поступок Росії в обмін на мир можливим за умови, якщо цього захоче народ. Водночас глава держави вважає такий референдум «не найкращим варіантом», оскільки Україна має справу з Путіним.

Відповідаючи на запитання, чи ведуться в Офісі президента розмови про можливість територіальних поступок Росії в обмін на мир, Зеленський відповів, що «будь-які питання про територіальну цілісність України – це питання, яке не може вирішувати президент або будь-яка особа у світі, або всі президенти світу».

«Без українського народу це неможливо. Це територія Конституції України... Україна ніколи не відмовлятиметься від своїх територій. Вона не має права офіційно відмовлятися від своїх територій», – резюмував він.

Ще раніше, у липні міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera припустив: президенту Володимиру Зеленському, ймовірно, доведеться організувати референдум, щоб обговорити з українцями територіальні компроміси з Росією.

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Теги: ЦВК росія війна референдум Володимир Зеленський Україна окуповані території #stoprussia

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