У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)

При натисканні на іграшку можна почути душевну українську народну пісню

Через «підозрілу» іграшку було евакуйовано магазин

У Бурятії (Росія) було евакуйовано магазин через іграшку в національному українському одязі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, 37-річна мешканка бурятського Селенгінська Валентина знайшла на вулиці іграшку, віднесла її до магазину «Карина» та виклала фото до групи селища у Viber, щоб знайти власника.

Іграшкою виявилася овечка у національному українському костюмі. Якщо на неї натиснути, можна почути душевну українську народну пісню «Несе Галя воду».

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Овечку вважали підозрілою, магазин евакуювали, на місце викликали ФСБ та ОМОН. Вибухівку чи інших небезпечних речовин у вівці не знайшли.

Аналогічна історія з іграшковою овечкою сталася в жовтні 2022 року в Краснодарі, вона також не була небезпечною.

До слова, у травні цього року російська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що їй на роботу прислали «бандероль з вибухівкою». Але, як виявилося згодом, у посилці була іграшка для інтимних утіх.

Як повідомлялося, суворі обмеження у зв’язку з повномасштабною війною проти України в Росії призвели до того, що будь-яка символіка з жовтими й синіми кольорами викликає різку реакцію у прихильників путінського режиму та забороняється.

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Наприклад, у Москві поліція затримала двох чоловіків за «неправильні» кольори одягу. Один одягнув жовто-сині штани, інший – куртку. Правоохоронці виписали чоловікам протоколи за дискредитацію ЗС РФ. Раніше жінку затримали за жовто-синій манікюр.