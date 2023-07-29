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У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)
При натисканні на іграшку можна почути душевну українську народну пісню
фото із соцмережі

Через «підозрілу» іграшку було евакуйовано магазин

У Бурятії (Росія) було евакуйовано магазин через іграшку в національному українському одязі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, 37-річна мешканка бурятського Селенгінська Валентина знайшла на вулиці іграшку, віднесла її до магазину «Карина» та виклала фото до групи селища у Viber, щоб знайти власника.

Іграшкою виявилася овечка у національному українському костюмі. Якщо на неї натиснути, можна почути душевну українську народну пісню «Несе Галя воду».

Овечку вважали підозрілою, магазин евакуювали, на місце викликали ФСБ та ОМОН. Вибухівку чи інших небезпечних речовин у вівці не знайшли.

Аналогічна історія з іграшковою овечкою сталася в жовтні 2022 року в Краснодарі, вона також не була небезпечною.

До слова, у травні цього року російська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що їй на роботу прислали «бандероль з вибухівкою». Але, як виявилося згодом, у посилці була іграшка для інтимних утіх. 

Як повідомлялося, суворі обмеження у зв’язку з повномасштабною війною проти України в Росії призвели до того, що будь-яка символіка з жовтими й синіми кольорами викликає різку реакцію у прихильників путінського режиму та забороняється.

Наприклад, у Москві поліція затримала двох чоловіків за «неправильні» кольори одягу. Один одягнув жовто-сині штани, інший – куртку. Правоохоронці виписали чоловікам протоколи за дискредитацію ЗС РФ. Раніше жінку затримали за жовто-синій манікюр

Теги: росія війна Україна

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