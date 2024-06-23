Військово-морські сили назвали ключовий елемент військової логістики РФ в Криму

Залізниця, яку будують окупанти, далека до завершення

Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики армії Росії в окупованому Криму. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Переправа для них залишається основним, ключовим елементом військової логістики, якщо ми говоримо про зв’язок із Кримом. Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, в принципі, далека до завершення. Якщо ми говоримо про планове поєднання Ростова з Кримом, то про це поки що рано говорити», – зазначив він.

Речник також зазначив, що наразі один підводний човен російських загарбників перебуває в акваторії Чорного моря, який може мати на борту до чотирьох ракет. Тим часом в Азовському морі перебувають три кораблі проєкту «Буян-М», на озброєнні яких може перебувати до 20 ракет.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники відновили роботу поромної переправи, ураженої Силами оборони. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Угруповання продовжує забезпечуватися за рахунок поромної переправи, яку цивільною можна назвати дуже-дуже умовно. На ній лежить три чверті військові логістики для забезпечення Криму та південного угруповання, яке воює на Південному напрямку», – розповів Плетенчук.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

До слова, російські загарбники занурюють свої підводні човни в місцях базування під воду, щоб сховатися від потенційних ударів ЗСУ. Противник постійно очікує атаки і намагається таким чином приховати човни. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчукв ефірі телемарафону.