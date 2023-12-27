У Києві викрито мережу підпільних казино, які порушували комендантську годину

Під час обшуків детективи вилучили спеціалізоване обладнання, готівку та чорнову бухгалтерію

Усі заклади працювали без ліцензій та дозволів, уникаючи сплати податків

У Києві Бюро економічної безпеки України викрило діяльність незаконної мережі гральних закладів у місті Києві. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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Усі заклади були організовані однією групою осіб та працювали без жодних ліцензій та дозволів, уникаючи сплати податків і порушуючи комендантську годину.

Під час обшуків детективи вилучили спеціалізоване обладнання, готівку та чорнову бухгалтерію. Зокрема понад 140 одиниць комп’ютерної техніки та більше сотні інших пристроїв, принтери для видачі чеків з кодами доступу до азартних ігор тощо.

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Зараз триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу (незаконні організація або проведення азартних ігор, лотерей).

Загалом в рамках роботи слідчої групи протягом грудня детективи БЕБ у Києві провели 33 обшуки в приміщеннях, де діяли незаконні гральні заклади. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 10 млн грн.

Зазначимо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. «За» проголосували 233 депутати.

Нагадаємо, у Рівному правоохоронці викрили «підпільну вечірку», яка проводилась в одному з закладів міста під час комендантської години.