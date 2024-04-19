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АРМА обіцяє не продавати картини музейної цінності з колекції Медведчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
АРМА обіцяє не продавати картини музейної цінності з колекції Медведчука
Картина українсько-російського художника Івана Айвазовського, вилучена у Медведчука
фото Слідство-Інфо

Реалізація картин відбуватиметься на «Прозоро.Продажі»

Агентство з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА) звернулось до Міністерства культури та інформполітики з проханням залучити експертів до проведення додаткової експертизи полотен Медведчука і запевнило, що ті картини, які становлять культурну цінність для держави, реалізовані не будуть. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

«Щойно конкурсна комісія АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Своїм рішенням Комісія оголосила про початок конкурсу та визначила дату оголошення переможця – 9 травня 2024 року», – йдеться в її повідомленні. 

Вона зауважила, що при огляді цієї колекції Агентством було виявлено роботи видатних українських живописців – Альберта Ерделі, Йосипа Бокшая та інших.

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Голова АРМА наголосила, що процес реалізації полотен, який відбуватиметься на «Прозоро.Продажі», призупинятися не буде, і у Агентстві переконані, що оцінщики нададуть виважені експертні висновки, а картини буде оцінено за ринковими цінами.

Водночас, маючи в пріоритеті збереження державної культурної спадщини, Агентство вже звернулося до Мінкульту та інформполітики з проханням - залучити експертів до проведення додаткової експертизи полотен.

В АРМА повідомили, що у разі виявлення в колекції картин, які становлять культурну цінність для держави або можуть бути визначені як предмети музейного значення, Комісія агентства може призупинити процедуру продажу окремих лотів та вжити заходів щодо їх збереження для держави.

«Наша пропозиція дозволить не зупинити надходження до державної скарбниці коштів, так необхідних Україні, особливо – в часи війни, і одночасно зберегти для нащадків шедеври культурної спадщини», - підсумувала Дума.

Напередодні проти продажу колекції Медведчука виступив ексміністр культури Володимир Бородянський. 

«Якщо там є роботи музейного рівня – це ж спільна наша спадщина і нам необхідно її зберігати і забезпечувати публічний доступ – а не продавати», – сказав він.

Міністерство культури так само закликало віддати картини до музеїв, оскільки колекції деяких закладів постраждали унаслідок війни або були викрадені під час окупації.

Зараз картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Значну частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи – Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса.

Нагадаємо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу 264 картини, які належали екслідеру забороненої в Україні ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Як зазначила очільниця АРМА Олена Дума, створена Агентством конкурсна комісія виставить картини на продаж незабаром. Усі кошти, які отримають від продажу, спрямують до державного бюджету.

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Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Так, вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

Теги: музеї слідство спадщина Олена Дума Міністерство культури Віктор Медведчук картина АРМА

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