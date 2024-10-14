Торгова війна у розпалі: Брюссель запровадив мито на китайське скловолокно

Європа запровадила імпортне мито до 56,1% на скловолокно з Китаю

Євросоюз запровадив імпортне мито до 56,1% на китайське скловолокно, зробивши черговий хід у торговельній війні з КНР.

«У результаті детального розслідування тимчасові антидемпінгові мита повинні бути встановлені на рівні від 26,3% для компанії Henan Guangyan і до 56,1% для всіх інших виробників у Китаї», – йдеться у постанові Ради Європи.

До ухвали додаються результати антидемпінгового розслідування Єврокомісії на 40 сторінок зі викриттями Китаю в «незаконному субсидуванні» виробництва скловолокна, яке постачається до ЄС за «заниженою» ціною.

Скловолокно з Китаю застосовується при виробництві автомобілів, акумуляторів електромобілів, автобусів, поїздів, лопатей вітряків, літаків в ізоляції будівель. Нові мита стали черговим раундом торгової війни Китаю та ЄС.

Нагадаємо, представники ЄС 4 жовтня проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, може посилити торговельну напруженість у відносинах з Пекіном. 10 країн-членів проголосували за ці зміни, Німеччина і чотири інші держави були проти, а 12 утрималися. Це рішення прокладає шлях до остаточного введення мит.

У відповідь міністерство торгівлі Китаю з 11 жовтня ввело антидемпінгові заходи щодо бренді, що імпортується з Євросоюзу, що серйозно вдарить по європейських виробниках, насамперед французьких. Китай уже заявив, що вивчає такі заходи, як підвищення мит на імпортні транспортні засоби з великим обсягом двигуна. Також, за даними європрейської преси, під ударом може бути молочна продукція з Європи.