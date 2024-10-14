Депутати Європейського парламенту схвалили надання Україні €35 млрд

Комітет з питань торгівлі проголосував 31 голосом «за», 4 «проти» і жодного, хто утримався, за пропозицію Комісії підтримати Україну винятковим кредитом

Позика у €35 млрд для України, надання якої планують за рахунок заморожених активів РФ, є частиною плану в межах ініціативи G7 про загальний кредит на $50 млрд

Комітет Європарламенту з торгівлі підтримав пакет фінансової допомоги Україні на 35 млрд євро. Це внесок ЄС в ініціативу G7 щодо підтримки України на 50 млрд доларів для задоволення нагальних потреб. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

«У понеділок члени Європарламенту в Комітеті з торгівлі проголосували за підтримку позики Україні в розмірі до €35 млрд як внеску ЄС в ініціативу підтримки G7», – йдеться в повідомленні.

Комітет з питань торгівлі проголосував 31 голосом «за», 4 «проти» і жодного, хто утримався, за пропозицію Комісії підтримати Україну винятковим кредитом макрофінансової допомоги (МФД) у розмірі до €35 млрд.

Очікується, що 21-24 жовтня за пропозицію про кредит мають проголосувати у Європейському парламенті. Потім регламент має ухвалити Рада ЄС, який набуде чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Позика у €35 млрд для України, надання якої планують за рахунок заморожених активів РФ, є частиною плану в межах ініціативи G7 про загальний кредит на $50 млрд.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив Україні кредит у розмірі €35 млрд. Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк. Відомо, що кредит погаситься коштом прибутку від заморожених російських активів. Також журналіст зауважив, що посли не погодили продовження санкцій проти активів Центрального банку Росії на 36 місяців замість шести. Угорщина виступила проти.

Лідери G7 у червні домовилися, що кредит буде обслуговуватися коштом заморожених активів російського центрального банку на Заході, які оцінюються приблизно в $300 млрд. ЄС планує виділити до $35 млрд з цих активів для підтримки кредиту, тоді як решта суми має надійти від США та інших членів G7.







