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Українська шахістка стала 12-разовою чемпіонкою світу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українська шахістка стала 12-разовою чемпіонкою світу
67-річна українська спортсменка, як вказано, набрала дев'ять очок з дев'яти можливих
фото: Міністерство молоді та спорту України, Facebbok

Киянка Любов Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу серед шахісток з порушеннями зору 

67-річна киянка Любов Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу з шахів серед жінок з порушеннями зору в Індії, здобувши свій 12-й титул чемпіонки світу. Про це повідомляє Мінмолодьспорту. 

«Українська шахістка – 12-разова чемпіонка світу! Киянка Любов Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу серед шахісток з порушеннями зору (IBCA World Women Chess Championship 2024), що відбувся в індійському місті Бенгалур», – ідеться у повідомленні.

67-річна спортсменка, як вказано, набрала дев'ять очок з дев'яти можливих і у дванадцятий раз у своїй кар'єрі стала найсильнішою на планеті у цьому виді змагань. 

У 1996 році українська шахістка отримала звання FIDE Women International Master (WIM).

Нагадаємо, у Вінниці 4 жовтня зібрались представники 23 команд з восьми регіонів країни аби позмагатись за першість на чемпіонаті України зі швидких і блискавичних шахів серед клубних команд. Проводяться змагання на базі Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи № 6.

До слова, зіркова українська шахістка Анна Музичук відмовилася потиснути руки двом нейтральним спортсменкам із громадянством РФ на Турнірі претенденток-2024 у Канаді.

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Теги: чемпіонат світу шахи українці

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